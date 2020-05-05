Грозы и до 22° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Украине сегодня будут идти дожди, ожидаются грозы, днем температура достигнет 22 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"5 мая в Украине ночью местами небольшие дожди, днем умеренные кратковременные дожди, кроме западных областей, грозы, в восточных, Сумской и Запорожской областях местами град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили синоптики.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 8-13°, в западных областях 4-9° тепла; днем 14-19°, на юге и востоке страны до 22°.
Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.