Грозы и до 22° тепла: прогноз погоды на сегодня

"5 мая в Украине ночью местами небольшие дожди, днем умеренные кратковременные дожди, кроме западных областей, грозы, в восточных, Сумской и Запорожской областях местами град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили синоптики.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, в западных областях 4-9° тепла; днем 14-19°, на юге и востоке страны до 22°.

Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.