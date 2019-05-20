Гройсман скликає журналістів на брифінг
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Сьогодні відбудеться брифінг Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Про це йдеться у тексті анонсу, опублікованому на урядовому порталі, повідомляє УНН.
Початок брифінгу назначено на 17:00. Відбудеться він у приміщенні Кабінету міністрів України.
УНН транслюватиме брифінг прем'єр-міністра у Facebook. Підпишіться на сторінку, щоб отримати сповіщення про прямий ефір.
Нагадаємо, під час сьогоднішньої інавгураційної промови Президент України Володимир Зеленський заявив, що закликає урядовців написати заяви про відставку.
Крім того, Президент оголосив про розпуск ВР та про оголошення дострокових виборів.