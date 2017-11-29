Group-IB повідомили про трояни, що маскуються під мобільні додатки банків

ukru
Ексклюзив
11:15 • 21913 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

09:33 • 56595 перегляди

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Ексклюзив
08:19 • 86902 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 90448 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
07:23 • 106329 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 149598 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 107113 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 296190 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 255947 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 398832 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.9 м/с
36 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 109005 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 117926 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 139498 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

07:58 • 72316 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 78555 перегляди
Публікації
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 78555 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 149592 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 139498 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 206556 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 296189 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 24661 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 123000 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 113529 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 144790 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 161484 перегляди
Актуальне
Group-IB повідомили про трояни, що маскуються під мобільні додатки банків

Group-IB повідомили про трояни, що маскуються під мобільні додатки банків

Київ • УНН

 • 13854 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Group-IB, міжнародна компанія по запобіганню і розслідування кіберзлочинів з використанням високих технологій, зафіксірувала нову хвилю масового поширення троянів, що маскуються під мобільні додатки банків, передає УНН з посиланням на заяву компанії.

"Фахівці ... оперативно блокують ресурси, з яких йде поширення фальшивих банківських додатків і відзначають, що їх обсяг постійно зростає," - йдеться в повідомленні.

Відзначають, що трояни, призначені для мобільних пристроїв під управлінням ОС Android, поширюються не через офіційний магазин Google Play, а через рекламні оголошення в пошукових системах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Android атакував вірус, який блокує гаджет і вимагає викуп

"Чому саме користувачі ОС Android стали основною мішенню, пояснюється просто: майже 85% смартфонів у світі працює на платформі Android; на відміну від iOS - це відкрита екосистема з невисоким рівнем цензури, не дивно, що більшість вірусів пишуться саме під неї," - йдеться в повідомленні.

Користувачі, які бажають встановити на свій смартфон мобільний додаток банку, набирали в пошуковику характерний запит формату "завантажити додаток банку ХХХ".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Європол вважає віруси типу Petya однією з головних кіберзагроз у 2017 році

Після чого на перших сторінках пошукових систем їм видавалися рекламні повідомлення, що супроводжувалися стандартним текстовим супроводом: "Встановіть додаток ХХX банку прямо зараз, сплачуйте послуги, робіть переклади і відкривайте вклади!".

При натисканні на посилання, запускалася переадресація на сторонні ресурси, де і пропонувалося завантажити мобільний додаток, під яким ховався банківський троян.

"Більшість користувачів не зупинило навіть те, що для установки такого роду програм їм необхідно дозволити інсталяцію програм з недовірених джерел в настройках безпеки своїх пристроїв. Як правило, про небезпеку такого підходу операційна система попереджає відразу ж після отримання згоди користувача," - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США заарештували програміста, який зупинив вірус WannaCry

Пояснили, що крадіжка грошей у жертви відбувається наступним чином: після отримання відповідних дозволів, в тому числі, на читання та відправку СМС-повідомлень, встановлений фейковий додаток запитує логін/пароль від особистого кабінету і реквізити платіжної картки.

Таким чином, ні про що не підозрюючи жертва дає зловмисникам доступ до своїх конфіденційних даних, які можуть бути використані для будь-яких банківських операцій в особистому кабінеті, включаючи грошові перекази.

При цьому справжній "господар" особистого кабінету перебуває в невіданні: СМС-повідомлення про доступ до його рахунку, транзакцій і будь-яких інших операцій перехоплюються Android-трояном.

Нагадаємо, новий незвичайний вірус-вимагач був виявлений групою дослідників MalwareHunterTeam.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Технології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.82
Bitcoin
$87,235.00
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$41.43
Золото
$3,090.79
Ethereum
$2,026.85