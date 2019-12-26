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Грошові збереження людей у валюті не дуже добре впливають на економіку – Гончарук

Грошові збереження людей у валюті не дуже добре впливають на економіку – Гончарук

Київ • УНН

 • 41744 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Якщо значна частина грошей населення зберігається в іноземній валюті – це не дуже добре впливає на економіку України. Про це заявив у ефірі одного з каналів Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.

"Звичайно, в нормальних умовах, українська національна валюта, вона буде зміцнюватись. Потрібно ще пам’ятати, що традиційно, історично у нас значну частину збережень люди робили в доларах. Ну, тобто поміняти долар, відкласти і це спосіб зберігати гроші. Це не дуже добре для економіки, якщо значна частина збережень населення... вона в іноземній валюті. Дедоларизація економіки - це, насправді, її оздоровлення певною мірою. Тому довіра до національної одиниці має багато позитивних наслідків", - сказав Гончарук.

За його словами, не потрібно з цим боротися, потрібно просто розуміти, хто від цього програє і грамотною, зваженою державною політикою їх підтримувати.

Нагадаємо, за інформацією НБУ на 26 грудня 2019 року, офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,25 грн/дол.

Українські Національні Новини

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