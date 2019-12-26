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Денежные сбережения людей в валюте не очень хорошо влияют на экономику - Гончарук

Денежные сбережения людей в валюте не очень хорошо влияют на экономику - Гончарук

Киев  •  УНН

 • 41738 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Если значительная часть денег населения сохраняется в иностранной валюте - это не очень хорошо влияет на экономику Украины. Об этом заявил в эфире одного из каналов Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

"Конечно, в нормальных условиях, украинская национальная валюта, она будет укрепляться. Нужно еще помнить, традиционно, исторически у нас значительную часть сбережений люди делали в долларах. Ну, то есть поменять доллар, отложить и это способ хранить деньги. Это не очень хорошо для экономики, если значительная часть сбережений населения... она в иностранной валюте. Дедолларизация экономики - это, на самом деле, ее оздоровление определенной мере. Поэтому доверие к национальной валюте имеет много положительных результатов", - сказал Гончарук.

По его словам, нужно с этим бороться, нужно просто понимать, кто от этого проиграет и грамотной, взвешенной государственной политикой их поддерживать.

Напомним, по информации НБУ на 26 декабря 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 23,25 грн / долл.

Украинские Национальные Новости

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