Денежные сбережения людей в валюте не очень хорошо влияют на экономику - Гончарук

"Конечно, в нормальных условиях, украинская национальная валюта, она будет укрепляться. Нужно еще помнить, традиционно, исторически у нас значительную часть сбережений люди делали в долларах. Ну, то есть поменять доллар, отложить и это способ хранить деньги. Это не очень хорошо для экономики, если значительная часть сбережений населения... она в иностранной валюте. Дедолларизация экономики - это, на самом деле, ее оздоровление определенной мере. Поэтому доверие к национальной валюте имеет много положительных результатов", - сказал Гончарук.

По его словам, нужно с этим бороться, нужно просто понимать, кто от этого проиграет и грамотной, взвешенной государственной политикой их поддерживать.

Напомним, по информации НБУ на 26 декабря 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 23,25 грн / долл.