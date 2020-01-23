Гроші "сім'ї" Януковича перерахували на рахунки АРМА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Національне агентство з управління арештованими активами (АРМА) отримало від Міжнародного інвестиційного банку 247,4 мільйонів гривень, які належали "сім'ї" Януковича, та розмістило їх на депозитному рахунку в Ощадбанку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу АРМА.
"Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 16 січня 2020 року в управління АРМА передано арештовані активи у вигляді грошових коштів на загальну суму 247 379 311 гривень. Зазначені активи арештовано у справі про відмивання коштів службовими особами ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", пов’язаними з оточенням екс-президента Віктора Януковича", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у разі ухвалення судового рішення про конфіскацію вказаних активів, накопичені з відповідної суми проценти будуть перераховані до державного бюджету.
Таким чином, депозитний портфель АРМА збільшився у понад 1,5 раза, і тепер складає більш як 620 мільйонів у гривневому еквіваленті.
Нагадаємо, за клопотанням Офісу Генерального прокурора 16 січня арештовано та передано в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів 247 млн грн, які належать ПАТ “Всеукраїнський Банк Розвитку” та знаходились на рахунках ПАТ “Міжнародний Інвестиційний Банк”.