Деньги "семьи" Януковича перечислили на счета АРМА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Национальное агентство по управлению арестованными активами (АРМА) получило от Международного инвестиционного банка 247,4 млн гривен, которые принадлежали "семьи" Януковича, и разместило их на депозитном счете в Сбербанке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АРМА.
"Постановлением Печерского районного суда Киева от 16 января 2020 года в управление АРМА передано арестованы активы в виде денежных средств на общую сумму 247 379 311 гривен. Указанные активы арестованы по делу об отмывании средств должностными лицами ПАО "Всеукраинский банк развития", связанными с окружением экс-президента Виктора Януковича", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае принятия судебного решения о конфискации указанных активов, накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет.
Таким образом, депозитный портфель АРМА увеличился более чем 1,5 раза, и теперь составляет более 620 млн в гривневом эквиваленте.
Напомним, по ходатайству Офиса Генерального прокурора 16 января арестованы и переданы в управление Агентству по розыску и менеджмента активов 247 млн грн, которые принадлежат ПАО "Всеукраинский Банк Развития" и находились на счетах ОАО "Международный Инвестиционный Банк".