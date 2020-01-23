Деньги "семьи" Януковича перечислили на счета АРМА

"Постановлением Печерского районного суда Киева от 16 января 2020 года в управление АРМА передано арестованы активы в виде денежных средств на общую сумму 247 379 311 гривен. Указанные активы арестованы по делу об отмывании средств должностными лицами ПАО "Всеукраинский банк развития", связанными с окружением экс-президента Виктора Януковича", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае принятия судебного решения о конфискации указанных активов, накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет.

Таким образом, депозитный портфель АРМА увеличился более чем 1,5 раза, и теперь составляет более 620 млн в гривневом эквиваленте.

Напомним, по ходатайству Офиса Генерального прокурора 16 января арестованы и переданы в управление Агентству по розыску и менеджмента активов 247 млн грн, которые принадлежат ПАО "Всеукраинский Банк Развития" и находились на счетах ОАО "Международный Инвестиционный Банк".