Гроші на безпеку і оборону розподілить РНБО між 15 розпорядниками до ІІ читання бюджету – Маркарова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Гроші на безпеку і оборону розподілить РНБО між 15 розпорядниками до другого читання проекту Державного бюджету на 2020 рік. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова під час представлення проекту Держбюджету на 2020 рік, передає кореспондент УНН.
“Бюджетний кодекс каже, що всі видатки на безпеку і оборону — а це 15 розпорядників — повинні бути розподілені за рішенням РНБО. Це рішення РНБО буде проведено між першим і другим читанням, відповідно, до другого читання це буде повністю перерозподілено”, — зазначила Маркарова.
За її словами, наразі всі парламентарі можуть подавати свої пропозиції щодо розподілення цих коштів між розпорядниками. При цьому вона додала, що до цього часу в РНБО не було можливості розподіляти ці кошти.
Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні розглядає проект Держбюджету-2020.