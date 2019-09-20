Деньги на безопасность и оборону распределит СНБО между 15 распорядителями ко II чтению бюджета - Маркарова

“Бюджетный кодекс говорит, что все расходы на безопасность и оборону — а это 15 распорядителей — должны быть распределены по решению СНБО. Это решение СНБО будет проведено между первым и вторым чтением, соответственно, ко второму чтению это будет полностью перераспределено”, — отметила Маркарова.

По ее словам, сейчас все парламентарии могут подавать свои предложения относительно распределения этих средств между распорядителями. При этом она добавила, что до сих пор в СНБО не было возможности распределять эти средства.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассматривает проект Госбюджета-2020.