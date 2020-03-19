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Громадянин РФ хотів влаштуватися до Нацгвардії - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Правоохоронці виявили та попередили влаштування громадянина Росії на військову службу до підрозділу Національної гвардії, який залучається до проведення операції Об’єднаних сил. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України. 

Громадянин РФ хотів влаштуватися до Нацгвардії - СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що уродженець міста Славутич Київської області, після здобуття в Росії середньої освіти, проходив строкову службу у ЗС РФ та брав участь у бойових діях на території Кавказу. У 2014 році чоловік прибув до Києва, де проживають його родичі.

У січні 2020 року він звернувся до Нацгвардії України з наміром укласти контракт про проходження військової служби в одному з її спецпідрозділів, який систематично виконує завдання у районі проведення операції Об’єднаних сил.

При цьому під час подачі документів до української силової структури чоловік завідомо не надав інформацію щодо наявності паспорта громадянина РФ.

Також контррозвідники СБУ виявили особисті контакти "кандидата" з представниками російських правоохоронних органів, зокрема на тимчасово-окупованій території України.

Наразі перевіряється інформація щодо причетності російського громадянина до мережі військової розвідки РФ. 

Нагадаємо, правоохоронці викрили та блокували спробу незаконної передачі російським спецслужбам інформації з обмеженим доступом щодо технічних розробок суднобудівної галузі нашої держави.

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