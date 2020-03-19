Гражданин РФ хотел устроиться в Нацгвардию - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Правоохранители обнаружили и предупредили трудоустройство гражданина России на военную службу в подразделения Национальной гвардии, которые привлекаются к проведению операции Объединенных сил. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что уроженец города Славутич Киевской области, после получения в России среднего образования, проходил срочную службу в ВС РФ и участвовал в боевых действиях на территории Кавказа. В 2014 году мужчина прибыл в Киев, где проживают его родственники.
В январе 2020 года он обратился в Нацгвардию Украины с намерением заключить контракт о прохождении военной службы в одном из ее спецподразделений, который систематически выполняет задачи в районе проведения операции Объединенных сил.
При этом при подаче документов в украинскую силовую структуру мужчина заведомо не предоставил информацию о наличии паспорта гражданина РФ.
Также контрразведчики СБУ обнаружили личные контакты "кандидата" с представителями российских правоохранительных органов, в частности на временно-оккупированной территории Украины.
Сейчас проверяется информация о причастности российского гражданина к сети военной разведки РФ.
Напомним, правоохранители разоблачили и блокировали попытку незаконной передачи российским спецслужбам информации с ограниченным доступом тносительно технических разработок судостроительной отрасли нашего государства.