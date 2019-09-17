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Громадяни України, що працюють у Польщі, хочуть вищі зарплати — опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Дослідження Фонду підтримки мігрантів показує, що понад 50 відсотків опитуваних громадян України, працевлаштованих у Польщі, очікує значно більшої зарплати, ніж мінімальна. Такі дані відповідного опитування наводить видання Польске Радіо, передає УНН

Зазначається, що українці хочуть отримувати від 13 до 20 злотих на руки за годину роботи (від 82 до 126,2 грн).

Учасники опитування очікують від роботодавців також інших елементів соціального пакета, перш за все безкоштовного житла, додаткової грошової винагороди, приватних медичних послуг і, наприклад, безкоштовного мобільного зв’язку. Майже половина українців не погодилася б працювати в Польщі без підписаного договору.

Зазначається, що опитування було проведено у період з 17 квітня по 31 травня цього року серед 855 дорослих працівників з України за допомогою прямого індивідуального інтерв’ю.

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Нагадаємо, у Польщі 13 вересня у рамках спеціальної операції співробітники Центрального антикорупційного бюро затримали 6 осіб, в тому числі двох громадян України, які стверджують, що вони є співробітниками українських спецслужб.

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