Граждане Украины, работающие в Польше, хочут более высокие зарплаты — опрос

Отмечается, что украинцы хотят получать от 13 до 20 злотых в руки за час работы (от 82 до 126,2 грн).

Участники опроса ожидают от работодателей также других элементов социального пакета, прежде всего бесплатного жилья, дополнительного денежного вознаграждения, частных медицинских услуг и, например, бесплатной мобильной связи. Почти половина украинцев не согласилась бы работать в Польше без подписанного договора.

Отмечается, что опрос был проведен в период с 17 апреля по 31 мая этого года среди 855 взрослых работников из Украины с помощью прямого индивидуального интервью.

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Напомним, в Польше 13 сентября во рамках специальной операции сотрудники Центрального антикоррупционного бюро задержали 6 человек, в том числе двух граждан Украины, которые утверждают, что они являются сотрудниками украинских спецслужб.