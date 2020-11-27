Громадяни ОРДЛО з російським паспортом не мають права на пенсію, але повинні служити в ЗС РФ – правозахисники

"Зараз вони нарощують потенціал видачі паспортів. І вже, як мені доповідають правозахисники, є громадяни, які отримали російський паспорт і їх вже призивають до ЗС російської Федерації. Громадянин який отримав псевдо російський паспорт, у нього немає соціальних гарантій – права на пенсію і таке інше, але є обов’язок служити в РФ", - сказав Лисянський

Додамо, звіт підготувала ГО "Східна правозахисна група".

Нагадаємо, Кабмін розширив перелік уповноважених органів Росії, які видавали паспорти для жителів ОРДЛО та Криму, які не визнаватимуться Україною.