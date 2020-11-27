Громадяни ОРДЛО з російським паспортом не мають права на пенсію, але повинні служити в ЗС РФ – правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Громадян на окупованих територіях Донбасу, які мають російські паспорти, вже призивають служити до Збройних Сил Росії, хоча соціальних гарантій з цим громадянством вони не мають. Про це на презентації звіту "Інтеграційні процеси РФ в ОРДЛО" заявив представник Уповноваженого ВР з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський, передає кореспондент УНН.
"Зараз вони нарощують потенціал видачі паспортів. І вже, як мені доповідають правозахисники, є громадяни, які отримали російський паспорт і їх вже призивають до ЗС російської Федерації. Громадянин який отримав псевдо російський паспорт, у нього немає соціальних гарантій – права на пенсію і таке інше, але є обов’язок служити в РФ", - сказав Лисянський
Додамо, звіт підготувала ГО "Східна правозахисна група".
Нагадаємо, Кабмін розширив перелік уповноважених органів Росії, які видавали паспорти для жителів ОРДЛО та Криму, які не визнаватимуться Україною.