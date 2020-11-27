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Громадяни ОРДЛО з російським паспортом не мають права на пенсію, але повинні служити в ЗС РФ – правозахисники

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Громадян на окупованих територіях Донбасу, які мають російські паспорти, вже призивають служити до Збройних Сил Росії, хоча соціальних гарантій з цим громадянством вони не мають. Про це на презентації звіту "Інтеграційні процеси РФ в ОРДЛО" заявив представник Уповноваженого ВР з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський, передає кореспондент УНН.

"Зараз вони нарощують потенціал видачі паспортів. І вже, як мені доповідають правозахисники, є громадяни, які отримали російський паспорт і їх вже призивають до ЗС російської Федерації. Громадянин який отримав псевдо російський паспорт, у нього немає соціальних гарантій – права на пенсію і таке інше, але є обов’язок служити в РФ", - сказав Лисянський

Додамо, звіт підготувала ГО "Східна правозахисна група".

Нагадаємо, Кабмін розширив перелік уповноважених органів Росії, які видавали паспорти для жителів ОРДЛО та Криму, які не визнаватимуться Україною.

Українські Національні Новини

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