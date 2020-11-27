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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 27992 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 85673 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Граждане ОРДЛО с российским паспортом не имеют права на пенсию, но должны служить в ВС РФ - правозащитники

Граждане ОРДЛО с российским паспортом не имеют права на пенсию, но должны служить в ВС РФ - правозащитники

Киев  •  УНН

 • 25491 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Граждан на оккупированных территориях Донбасса, имеющих российские паспорта, уже призывают служить в Вооруженные Силы России, хотя социальных гарантий с этим гражданством они не имеют. Об этом на презентации отчета "Интеграционные процессы РФ в ОРДЛО" заявил представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает корреспондент УНН.

"Сейчас они наращивают потенциал выдачи паспортов. И уже, как мне докладывают правозащитники, есть граждане, которые получили российский паспорт и их уже призывают в ВС российской Федерации. Гражданин получивший псевдо российский паспорт, у него нет социальных гарантий - права на пенсию и такое другое, но есть обязанность служить в РФ ", - сказал Лисянский

Добавим, отчет подготовлен ОО "Восточная правозащитная группа".

Напомним, Кабмин расширил перечень уполномоченных органов России, которые выдавали паспорта для жителей ОРДЛО и Крыма, которые не будут признаваться Украиной.

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