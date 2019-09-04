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Гризлов заявив, що для розв’язання "кризи на Донбасі" створені всі умови

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. У контактній групі врегулювання конфлікту на сході України вважають, що в даний час створені всі умови для розв'язання кризи на Донбасі на основі мінських угод. Про це повідомив на зустрічі в Мінську повпред РФ в групі Борис Гризлов, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Сьогодні відбулася перша зустріч контактної групи після початку роботи нового скликання Верховної Ради і затвердження нового уряду України. Учасники засідання вважають, що тепер створені всі умови для послідовного політичного врегулювання ... кризи на Донбасі на основі мінських домовленостей", - сказав Гризлов.

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Нагадаємо, у Мінську відбулося засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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