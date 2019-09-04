У Мінську почалося засідання контактної групи щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
"У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи", - повідомила Оліфер.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні у Мінську почалася зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.
Нагадаємо, впродовж "хлібного" перемир’я, про яке раніше домовилася ТКГ, з 21 липня по 2 вересня, на Донбасі зафіксовано 32 ворожих обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил.