В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила Олифер.

Как сообщал УНН, ранее сегодня в Минске началась встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, с начала "хлебного" перемирия, о котором ранее договорилась ТКГ, с 21 июля по 2 сентября, на Донбассе зафиксировано 32 вражеских обстрела позиций подразделений Объединенных сил.