Гриценко рекомендував новій владі не повторювати помилок попередньої в АПК

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Днями уряд відзвітував, що за рік експорт зернових з України зріс на третину - до 9,9 млн тонн. На думку Анатолія Гриценка, Україна не може від того радіти, а уряд не може цим пишатися. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.