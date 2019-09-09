Гриценко рекомендував новій владі не повторювати помилок попередньої в АПК

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Днями уряд відзвітував, що за рік експорт зернових з України зріс на третину - до 9,9 млн тонн. На думку Анатолія Гриценка, Україна не може від того радіти, а уряд не може цим пишатися. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Україна має експортувати не сировину, а готовий продукт з високою доданою вартістю, зазначив він.

"Такі показники експорту зерна і їхнє зростання щороку - це типові показники колонії й закріплення дальшої долі для України як колонії.

Із землі колонії витягують зерно, його одразу вивозять за кордон, а потім там, за кордоном, виготовляють продовольчі продукти, отримують додану вартість, створюють робочі місця, розвивають науку і технології - не в Україні", - пише політик.

На переконання Гриценка, новий уряд має зробити ставку на переробку та виготовлення кінцевої продовольчої продукції. Для внутрішнього споживання і на експорт, уточнив політик.

Гриценко також прокоментував прийняте новим урядом рішення про ліквідацію міністерства аграрної політики та продовольства України. Політик вважає, що це є непродуманий та передчасний крок. В контексті анонсованих планів швидкого впровадження ринку землі, уточнив Гриценко.

"Розпродати землю легко, швидко і задешево, але ринок землі сам по собі, без продуманої аграрної політики, не стане стимулом для глибинної переробки і розгортання нових виробництв у нас, в Україні", - написав він.

Нагадаємо, тривалий час Україну сприймали в світі виключно як країну-постачальника сировини. Усе тому, що експортувати продукцію з високою доданою вартістю набагато складніше.

І лише останнім часом Україна стала відходити від "сировинної парадигми", збільшуючи поставки готової продукції за кордон. За даними мінАПК, у 2018 році частка переробленої продукції перевищила 50%. Передусім - завдяки поставкам м'яса птиці (курятини).

Минулого року Україна поставила за кордон 328 тис. тонн курятини і зайняла 6-те місце в глобальному рейтингу експортерів, обійшовши Росію і Канаду.

Не так давно Європейська комісія ініціювала збільшення квот на ввезення української курятини - з 20 тис. тонн до 70 тис. тонн в рік, що дозволить вітчизняним виробникам істотно наростити поставки м'яса птиці в Європу.

Ініціативу ЄК пов'язують з найбільшим виробником і експортером курятини в Україні - агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка. 

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