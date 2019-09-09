Гриценко рекомендовал новой власти не повторять ошибок предыдущей в АПК
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. На днях правительство отчиталось, что за год экспорт зерновых из Украины вырос на треть - до 9,9 млн тонн. По мнению Анатолия Гриценко, Украина не может от того радоваться, а правительство не может этим гордиться. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Украина должна экспортировать не сырье, а готовый продукт с высокой добавленной стоимостью, отметил он.
"Такие показатели экспорта зерна и их рост ежегодно - это типичные показатели колонии и закрепления дальнейшей судьбы для Украины как колонии.
С земли колонии извлекают зерно, его сразу вывозят за границу, а потом там, за границей, изготавливают продовольственные продукты, получают добавленную стоимость, создают рабочие места, развивают науку и технологии - не в Украине", - пишет политик.
По мнению Гриценко, новое правительство должно сделать ставку на переработку и изготовление конечной продовольственной продукции. Для внутреннего потребления и на экспорт, уточнил политик.
Гриценко также прокомментировал принятое новым правительством решение о ликвидации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Политик считает, что это непродуманный и преждевременный шаг. В контексте анонсированных планов быстрого внедрения рынка земли, уточнил Гриценко.
"Распродать землю легко, быстро и дешево, но рынок земли сам по себе, без продуманной аграрной политики, не станет стимулом для глубокой переработки и развертывания новых производств у нас, в Украине", - написал он.
Напомним, длительное время Украину воспринимали в мире исключительно как страну-поставщика сырья. Все потому, что экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью гораздо сложнее.
И только в последнее время Украина стала отходить от "сырьевой парадигмы", увеличивая поставки готовой продукции за рубеж. По данным МинАПК, в 2018 году доля переработанной продукции превысила 50%. Прежде всего - благодаря поставкам мяса птицы (курицы).
В прошлом году Украина поставила за рубеж 328 тыс. тонн курятины и заняла 6-е место в глобальном рейтинге экспортеров, обойдя Россию и Канаду.
Не так давно Европейская комиссия инициировала увеличение квот на ввоз украинской курятины - с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн в год, что позволит отечественным производителям существенно нарастить поставки мяса птицы в Европу.
Инициативу ЕК связывают с крупнейшим производителем и экспортером курятины в Украине - агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка.