Гриценко рекомендовал новой власти не повторять ошибок предыдущей в АПК

КИЕВ. 9 сентября. УНН. На днях правительство отчиталось, что за год экспорт зерновых из Украины вырос на треть - до 9,9 млн тонн. По мнению Анатолия Гриценко, Украина не может от того радоваться, а правительство не может этим гордиться. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.