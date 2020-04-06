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Грімм прокоментував завершення своєї роботи в УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент УПЛ Томас Грімм, повноваження якого закінчуються у квітні поточного року, не балотуватиметься на новий термін. Про причини такого рішення він розповів в інтерв'ю, передає УНН з посиланням на прес-службу Української Прем'єр Ліги. 

За словами Грімма, жодного тиску на себе він ніколи не відчував, ані збоку УАФ, ані збоку клубів УПЛ.

"Насамперед дозвольте мені висловити величезну подяку й повагу всім людям, які спочатку обрали, а потім підтримували мене протягом останніх двох років посаді президента УПЛ. Для мене було великою честю працювати з ними. Ці люди дали мені можливість працювати в країні, культура й менталітет якої відрізняються від швейцарських. Я багато чому навчився.

Особливу подяку я висловлюю всьому персоналу й менеджменту УПЛ, зокрема Євгену Дикому, Ігорю Підкіпному, Максиму Радченку, Роману Криворучку й моєму колишньому віце-президенту Маркіяну Ключковському, а також президенту УАФ Андрію Павелку, генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому, усім відповідальним особам Комітету з етики і чесної гри та Комітету арбітрів і, нарешті, представникам клубів.

Що ж до вашого запитання, ні, я не відчував жодного тиску з боку клубів чи представників УАФ", - сказав він.

Президент УПЛ назвав три основні причини свого рішення не балотуватися на новий термін. Серед них - проживання не в Україні.

"Є три основні причини, які стали ключовими: по-перше, у нинішніх умовах УПЛ не може керувати президент, який живе за межами України, по-друге, це ситуація з медіаправами і по-третє, це відставка мого віце-президента Маркіяна Ключковського", - зауважив Грімм.

Як писав УНН, Маркевич розповів, як безболісно дограти сезон УПЛ. 

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