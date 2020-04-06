Гримм прокомментировал завершение своей работы в УПЛ

По словам Гримма, никакого давления на себя он никогда не чувствовал, ни со стороны УАФ, ни со стороны клубов УПЛ.

"Прежде всего позвольте мне выразить огромную благодарность и уважение всем людям, которые сначала выбрали, а затем поддерживали меня в течение последних двух лет должности президента УПЛ. Для меня было большой честью работать с ними. Эти люди дали мне возможность работать в стране, культура и менталитет которой отличаются от швейцарских. Я многому научился.

Особую благодарность я выражаю всему персоналу и менеджменту УПЛ, в частности Евгению Дикому, Игорю Пидкипному, Максиму Радченко, Роману Криворучко и моему бывшему вице-президенту Маркиану Ключковскому, а также президенту УАФ Андрею Павелко, генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому, всем ответственным лицам Комитета по этике и честной игре и Комитета арбитров и, наконец, представителям клубов.

Что касается вашего вопроса, нет, я не чувствовал никакого давления со стороны клубов или представителей УАФ", - сказал он.

Президент УПЛ назвал три основные причины своего решения не баллотироваться на новый срок. Среди них - проживание не в Украине.

"Есть три основные причины, которые стали ключевыми: во-первых, в нынешних условиях УПЛ не может управлять президент, который живет за пределами Украины, во-вторых, это ситуация с медиа и в-третьих, это отставка моего вице-президента Маркиян Ключковского", - отметил Гримм.

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