Гримм прокомментировал завершение своей работы в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент УПЛ Томас Гримм, полномочия которого истекают в апреле текущего года, не будет баллотироваться на новый срок. О причинах такого решения он рассказал в интервью, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской Премьер Лиги.
По словам Гримма, никакого давления на себя он никогда не чувствовал, ни со стороны УАФ, ни со стороны клубов УПЛ.
"Прежде всего позвольте мне выразить огромную благодарность и уважение всем людям, которые сначала выбрали, а затем поддерживали меня в течение последних двух лет должности президента УПЛ. Для меня было большой честью работать с ними. Эти люди дали мне возможность работать в стране, культура и менталитет которой отличаются от швейцарских. Я многому научился.
Особую благодарность я выражаю всему персоналу и менеджменту УПЛ, в частности Евгению Дикому, Игорю Пидкипному, Максиму Радченко, Роману Криворучко и моему бывшему вице-президенту Маркиану Ключковскому, а также президенту УАФ Андрею Павелко, генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому, всем ответственным лицам Комитета по этике и честной игре и Комитета арбитров и, наконец, представителям клубов.
Что касается вашего вопроса, нет, я не чувствовал никакого давления со стороны клубов или представителей УАФ", - сказал он.
Президент УПЛ назвал три основные причины своего решения не баллотироваться на новый срок. Среди них - проживание не в Украине.
"Есть три основные причины, которые стали ключевыми: во-первых, в нынешних условиях УПЛ не может управлять президент, который живет за пределами Украины, во-вторых, это ситуация с медиа и в-третьих, это отставка моего вице-президента Маркиян Ключковского", - отметил Гримм.
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