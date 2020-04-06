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Грімм про Чемпіонат України: закінчити сезон, ймовірно, зможемо не пізніше серпня

Київ • УНН

 • 9652 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. У безкоштовних трансляцій матчів немає майбутнього, перехід на платне телебачення є неминучим. Про це заявив президент УПЛ Томас Грімм, передає УНН з посиланням на прес-службу Української Прем'єр Ліги. 

"... закінчення поточного чемпіонату має бути нашою метою. Усі наші дії повинні відповідати рекомендаціям ФІФА і УЄФА, а також рішенням щодо нового міжнародного календаря матчів, який повинен бути представлений найближчими днями. Можливо, новий міжнародний календар матчів надасть можливість УПЛ та УАФ закінчити сезон не пізніше серпня", - сказав він.

Грімм додав, що усі рішення стосовно посилення карантинних заходів в Україні вважає правильним.

"Я вважаю, що всі заходи й рішення, ухвалені українським урядом, в тому числі закриття кордонів, були доречними й необхідними. Здоров'я та безпека всіх громадян України повинні бути на першому місці, і я впевнений, що все українське футбольне співтовариство підтримує ці рішення.

Крім того, Україна і УПЛ — не єдині, хто опинився в такій ситуації. Вона вплинула на весь світ. Усі інші спортивні події в усьому світі стикаються з аналогічними проблемами. Євро-2020 перенесено на 2021 рік. Олімпійські ігри також перенесені. Чемпіонат світу з хокею (який мав відбутися в травні у Швейцарії) перенесений на невизначений термін, можливо, навіть скасований. Ніхто не знає, коли знову стане безпечно проводити футбольні матчі з глядачами або ж без них", - зазначив президент УПЛ.

Нагадаємо, повноваження Грімма спливають у квітні поточного року, балотуватися на новий термін він не буде.

Також нагадаємо, позиція президента УАФ Андрія Павелка полягає у необхідності дограти чемпіонат України.

Українські Національні Новини

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