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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60655 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 70737 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Гримм о Чемпионате Украины: закончить сезон, вероятно, сможем не позднее августа

Гримм о Чемпионате Украины: закончить сезон, вероятно, сможем не позднее августа

Киев  •  УНН

 • 9640 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. У бесплатных трансляций матчей нет будущего, переход на платное телевидение неизбежен. Об этом заявил президент УПЛ Томас Гримм, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской Премьер Лиги.

"... окончание текущего чемпионата должно быть нашей целью. Все наши действия должны соответствовать рекомендациям ФИФА и УЕФА, а также решениям по новому международному календарю матчей, который должен быть представлен в ближайшие дни. Возможно, новый международный календарь матчей позволит УПЛ и УАФ закончить сезон не позднее августа", - сказал он.

Гримм добавил, что все решения по усилению карантинных мероприятий в Украине считает правильным.

"Я считаю, что все меры и решения, принятые украинским правительством, в том числе закрытие границ, были уместными и необходимыми. Здоровье и безопасность всех граждан Украины должны быть на первом месте, и я уверен, что все украинское футбольное сообщество поддерживает эти решения.

Кроме того, Украина и УПЛ - не единственные, кто оказался в такой ситуации. Она повлияла на весь мир. Все другие спортивные события во всем мире сталкиваются с аналогичными проблемами. Евро-2020 перенесено на 2021. Олимпийские игры также перенесены. Чемпионат мира по хоккею (который должен был состояться в мае в Швейцарии) перенесен на неопределенный срок, возможно, даже отменен. Никто не знает, когда снова станет безопасно проводить футбольные матчи со зрителями или без них", - отметил президент УПЛ.

Напомним, полномочия Гримма истекают в апреле текущего года, баллотироваться на новый срок он не будет.

Также напомним, позиция президента УАФ Андрея Павелко заключается в необходимости доиграть чемпионат Украины.

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