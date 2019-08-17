Гримчака відправили до Чернігівського СІЗО - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака відправили до Чернігівського СІЗО. Про це журналісту УНН повідомила адвокат Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка Тетяна Матяш.
"(Гримчака – ред.) повезли до Чернігівського СІЗО", - повідомила Матяш.
Нагадаємо, Деснянський районний суд Чернігова ухвалив рішення для виправлення помилок в ухвалі про взяття під варту заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака.
Як повідомляв УНН, напередодні Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 6 млн грн, однак допустили помилок у відповідній ухвалі.
14 серпня затримали Юрія Гримчака і його "помічника". Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).