Грету Тунберг висунули на Нобелівську премію миру
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Кліматична активістка Грета Тунберг та глобальний протестний рух "П'ятниці для майбутнього" були висунуті в четвер на Нобелівську премію миру за 2020 рік двома шведськими законодавцями, передає УНН із посиланням на AFP.
"Грета Тунберг - кліматична активістка, і головна причина, по якій вона заслуговує на Нобелівську премію миру, полягає в тому, що, незважаючи на молодий вік, вона наполегливо працювала над тим, щоб політики відкрили очі на кліматичну кризу", - написали парламентарі лівих партій Єнс Холм і Хакан Свеннелінг у листі до Норвезького Нобелівського комітету.
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"Кліматична криза призведе до нових конфліктів і, в решті решт, війн. Дія щодо зменшення наших викидів та дотримання Паризької угоди є також актом миру", - сказали вони.
За їх словами, що без руху "П'ятниці за майбутнє" та Грети Тунберг "питання клімату не було б на порядку денному в такій мірі, як сьогодні".
Нагадаємо, торік редакція американського журналу Time визнала Грету Тунберг "Людиною року".