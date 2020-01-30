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Грета Тунберг зареєструє своє ім'я в якості торговельної марки

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Шведська школярка і екоактівістка Грета Тунберг подала заявку на реєстрацію свого імені і назви молодіжного руху "П'ятниці заради майбутнього" (Fridays for Future) в якості торговельних марок. Про це Тунберг написала 29 січня в своєму профілі в Instagram, повідомляє УНН.

Грета Тунберг зареєструє своє ім'я в якості торговельної марки

Товарним знаком може стати і словосполучення Skolstrejk för klimatet (по-шведськи - "шкільна страйк заради клімату") з плаката, який супроводжує Грету на більшості акцій на захист клімату. "Моє ім'я і назву Fridays for Future постійно використовують в комерційних цілях без жодного згоди. Це відбувається, наприклад, в маркетингу, при продажу продукції і зборі грошей людьми нібито від мого імені або від імені руху", - пояснила активістка.

Грета називає реєстрацію торговельної марки вимушеною.

Реєстрація в якості торгової марки дозволить Грете Тунберг робити юридичні кроки для боротьби з неправомірними діями. "Запевняю, ні я, ні інші учасники шкільних страйків абсолютно не зацікавлені в товарних знаках. Але, на жаль, це необхідно зробити", - додала шведська школярка.

За даними німецької газети Die Zeit, заявку на реєстрацію згаданих нею імен та назв в відомство ЄС щодо захисту інтелектуальної власності Тунберг подала ще в грудні 2019 року.

Нагадаємо, Грета Тунберг зустріла день народження на акції за захист клімату.

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