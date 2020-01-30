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Грету Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию мира

Киев • УНН

 • 16790 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Климатическая активистка Грета Тунберг и глобальное протестное движение "Пятницы для будущего" были выдвинуты в четверг на Нобелевскую премию мира 2020 года двумя шведскими законодателями, передает УНН со ссылкой на AFP.

Грету Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию мира

"Грета Тунберг - климатическая активистка, и главная причина, по которой она заслуживает Нобелевскую премию мира, заключается в том, что, несмотря на молодой возраст, она упорно работала над тем, чтобы политики открыли глаза на климатический кризис", - написали парламентарии левых партий Йенс Холм и Хакан Свеннелинг в письме Норвежскому Нобелевскому комитету.

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"Климатический кризис приведет к новым конфликтам и, в конце концов, войнам. Действие по уменьшению наших выбросов и соблюдения Парижского соглашения также является актом мира", - сказали они.

По их словам, что без движения "Пятницы за будущее" и Греты Тунберг "вопрос климата не был бы на повестке дня в такой степени, как сегодня".

Напомним, в прошлом году редакция американского журнала Time признала Грету Тунберг "Человеком года".

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