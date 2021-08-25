Греція вводить нові обмеження для осіб, нещеплених від COVID-19

Деталі

Міністр охорони здоров’я Василіс Кікіліас сказав, що “нові заходи будуть каральними, тому що ми повинні робити все як відповідальна держава”.

“Це наш борг перед усіма, хто програв битву” до того, як вакцини стали доступні, заявив Кікіліас.

Ці заходи будуть діяти з 13 вересня по 31 березня. Згідно з новими правилами, всі працівники приватного і державного секторів, які не мають свідоцтва про вакцинації або недавнього одужання від COVID-19, повинні будуть проходити один експрес-тест на тиждень, сказав Кіліліас.

Два тести на тиждень будуть потрібні для людей, які працюють в академічних колах, туризмі, ресторанах, кафе, барах і в сфері розваг, а також для школярів і студентів.

Випробування проводитимуться в приватних установах, при цьому вартість тестування складатиме 10 євро. Тільки школярі матимуть право на безкоштовні тести.

Підкресливши, що більше 90% пацієнтів з COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії Греції не вакциновані, Кіліліас сказав, що закриті розважальні заклади, ресторани, бари і кафе будуть доступні тільки для вакцинованих або нещодавно одужалих клієнтів, а перевірки будуть проводитися на вході через додаток, який сканує сертифікати COVID-19.

Невакциновані люди зможуть відвідувати кінотеатри, театри, музеї, місця археологічних розкопок і тренажерні зали тільки при наявності негативного результату експрес-тесту, проведеного за 48 годин до цього. За словами міністра, об’єкти будуть мати право приймати тільки вакцинованих клієнтів, якщо вони того побажають.

Маски будуть обов’язковими для всіх в громадських місцях усередині приміщень і в місцях масового скупчення людей на відкритому повітрі.

Доказ вакцинації, одужання або негативнй результат експрес-тесту протягом останніх 48 годин також буде потрібно для подорожі на літаку, поїзді, човні або автобусі далекого прямування для всіх осіб у віці від 12 років і старше. Для дітей у віці від 5 до 12 років допускається самотестування, результати якого завантажуються на урядовий веб-сайт.

Доповнення

В останні кілька тижнів в Греції спостерігається неухильне зростання кількості підтверджених випадків коронавірусу і випадків смерті, а також госпіталізацій і інтубацій. За даними міністерства охорони здоров’я, ліжка інтенсивної терапії для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 68%, в той час як звичайні палати COVID-19 заповнені на 45%.

Було введено більше 11 мільйонів доз вакцини, при цьому 5,6 мільйона осіб в даний час повністю вакциновані.

Вакцини безкоштовно доступні в Греції для всіх, хто старше 12 років.

У Греції з населенням близько 11 мільйонів людей зареєстровано понад 560 тисяч підтверджених випадків захворювання і 13 422 людини померли в результаті пандемії.