Найвищий показник з початку пандемії: у Греції новий рекорд захворюваності на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Греції оголосили про сплеск випадків коронавірусу у вівторок з 4608 новими випадками зараження, що стало найвищим показником з початку пандемії. Про це повідомляє УНН за даними Ekathimerini.
Деталі
Відомо, що за останню добу 32 людини померли. Двадцять три з нових випадків зараження були пов'язані з туристами, які пройшли тестування після прибуття.
Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Греції становить 566 812 осіб, з них 13 466 осіб загинули.
У відділеннях інтенсивної терапії залишалося 326 інтубованих у порівнянні з 319 в попередній день.
За останні 24 години провели 121 881 тест на COVID-19: 23 867 ПЛР і 98 014 швидких на антиген.
Доповнення
У світі на COVID-19 захворіло вже 213 992 301 людина, з них одужало 191 479 968 осіб. Кількість померлих зросла до 4 465 240.