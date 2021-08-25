Найвищий показник з початку пандемії: у Греції новий рекорд захворюваності на COVID-19

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17 березня, 18:58 • 138079 перегляди

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17 березня, 09:17 • 182428 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Греції оголосили про сплеск випадків коронавірусу у вівторок з 4608 новими випадками зараження, що стало найвищим показником з початку пандемії. Про це повідомляє УНН за даними Ekathimerini.

Деталі

Відомо, що за останню добу 32 людини померли. Двадцять три з нових випадків зараження були пов'язані з туристами, які пройшли тестування після прибуття.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Греції становить 566 812 осіб, з них 13 466 осіб загинули.

У відділеннях інтенсивної терапії залишалося 326 інтубованих у порівнянні з 319 в попередній день.

За останні 24 години провели 121 881 тест на COVID-19: 23 867 ПЛР і 98 014 швидких на антиген.

Доповнення

У світі на COVID-19 захворіло вже 213 992 301 людина, з них одужало 191 479 968 осіб. Кількість померлих зросла до 4 465 240.

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