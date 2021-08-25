Греция вводит новые ограничения для лиц, непривитых от COVID-19

ukru
Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 29470 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 61523 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 138813 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 157431 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 125980 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121686 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 160128 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124963 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 170027 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143603 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 77480 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 65206 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 72381 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 87468 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

05:01 • 32325 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 157451 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 160145 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 318424 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 285165 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 269671 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 3592 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 138813 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 128650 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 170027 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 125264 просмотра
Актуальное
Греция вводит новые ограничения для лиц, непривитых от COVID-19

Греция вводит новые ограничения для лиц, непривитых от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13342 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Министр здравоохранения Греции объявил о планах ввести новые требования к тестированию и ограничениям посещаемости для людей, которые не вакцинированы против COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Министр здравоохранения Василис Кикилиас сказал, что “новые меры будут карательными, потому что мы должны делать все как ответственное государство”.

“Это наш долг перед всеми, кто проиграл битву” до того, как вакцины стали доступны, заявил Кикилиас.

Эти меры будут действовать с 13 сентября по 31 марта. Согласно новым правилам, все работники частного и государственного секторов, не имеющих свидетельства о вакцинации или недавнего выздоровления от COVID-19, должны будут проходить один экспресс-тест на неделю, сказал Килилиас.

Два теста на неделю потребуются для людей, которые работают в академических кругах, туризме, ресторанах, кафе, барах и в сфере развлечений, а также для школьников и студентов.

Тестирования будут проводиться в частных учреждениях, при этом стоимость тестирования составит 10 евро. Только школьники будут иметь право на бесплатные тесты.

Подчеркнув, что более 90% пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии Греции не вакцинированы, Килилиас сказал, что закрытые развлекательные заведения, рестораны, бары и кафе будут доступны только для вакцинированных или недавно выздоровевших клиентов, а проверки будут проводиться на входе через приложение, которое сканирует сертификаты COVID-19.

Невакцинированные люди смогут посещать кинотеатры, театры, музеи, места археологических раскопок и тренажерные залы только при наличии отрицательного результата экспресс-теста, проведенного за 48 часов до этого. По словам министра, объекты будут иметь право принимать только вакцинированных клиентов, если они того пожелают.

Маски будут обязательными для всех в общественных местах внутри помещений и в местах массового скопления людей на открытом воздухе.

Доказательство вакцинации, выздоровление или отрицательный результат экспресс-теста в течение последних 48 часов также потребуется для путешествия на самолете, поезде, лодке или автобусе дальнего следования для всех лиц в возрасте от 12 лет и старше. Для детей в возрасте от 5 до 12 лет допускается самотестирование, результаты которого загружаются на правительственный сайт.

Дополнение

В последние несколько недель в Греции наблюдается неуклонный рост количества подтвержденных случаев коронавируса и случаев смерти, а также госпитализаций и интубаций. По данным министерства здравоохранения, койки интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 68%, в то время как обычные палаты COVID-19 заполнены на 45%.

Было введено более 11 млн доз вакцины, при этом 5,6 миллиона человек в настоящее время полностью вакцинированы.

Вакцины бесплатны и доступны в Греции для всех, кто старше 12 лет.

В Греции с населением около 11 млн людей зарегистрировано более 560 тысяч подтвержденных случаев заболевания и 13 422 человека умерли в результате пандемии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы