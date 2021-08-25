Греция вводит новые ограничения для лиц, непривитых от COVID-19

Детали

Министр здравоохранения Василис Кикилиас сказал, что “новые меры будут карательными, потому что мы должны делать все как ответственное государство”.

“Это наш долг перед всеми, кто проиграл битву” до того, как вакцины стали доступны, заявил Кикилиас.

Эти меры будут действовать с 13 сентября по 31 марта. Согласно новым правилам, все работники частного и государственного секторов, не имеющих свидетельства о вакцинации или недавнего выздоровления от COVID-19, должны будут проходить один экспресс-тест на неделю, сказал Килилиас.

Два теста на неделю потребуются для людей, которые работают в академических кругах, туризме, ресторанах, кафе, барах и в сфере развлечений, а также для школьников и студентов.

Тестирования будут проводиться в частных учреждениях, при этом стоимость тестирования составит 10 евро. Только школьники будут иметь право на бесплатные тесты.

Подчеркнув, что более 90% пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии Греции не вакцинированы, Килилиас сказал, что закрытые развлекательные заведения, рестораны, бары и кафе будут доступны только для вакцинированных или недавно выздоровевших клиентов, а проверки будут проводиться на входе через приложение, которое сканирует сертификаты COVID-19.

Невакцинированные люди смогут посещать кинотеатры, театры, музеи, места археологических раскопок и тренажерные залы только при наличии отрицательного результата экспресс-теста, проведенного за 48 часов до этого. По словам министра, объекты будут иметь право принимать только вакцинированных клиентов, если они того пожелают.

Маски будут обязательными для всех в общественных местах внутри помещений и в местах массового скопления людей на открытом воздухе.

Доказательство вакцинации, выздоровление или отрицательный результат экспресс-теста в течение последних 48 часов также потребуется для путешествия на самолете, поезде, лодке или автобусе дальнего следования для всех лиц в возрасте от 12 лет и старше. Для детей в возрасте от 5 до 12 лет допускается самотестирование, результаты которого загружаются на правительственный сайт.

Дополнение

В последние несколько недель в Греции наблюдается неуклонный рост количества подтвержденных случаев коронавируса и случаев смерти, а также госпитализаций и интубаций. По данным министерства здравоохранения, койки интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 68%, в то время как обычные палаты COVID-19 заполнены на 45%.

Было введено более 11 млн доз вакцины, при этом 5,6 миллиона человек в настоящее время полностью вакцинированы.

Вакцины бесплатны и доступны в Греции для всех, кто старше 12 лет.

В Греции с населением около 11 млн людей зарегистрировано более 560 тысяч подтвержденных случаев заболевания и 13 422 человека умерли в результате пандемии.