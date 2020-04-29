Греція послабить карантин із 4 травня

Глава уряду озвучив план скасування карантину залежно від епідемічної ситуації.

4 травня у Греції мають відчинитися перукарні, книгарні та крамниці електроприладів. Люди зможуть вільно виходити на вулицю. Із 11 травня планують відновити шкільні уроки для випускних класів гімназій.

Окрім того, у травні в Греції також планують відкрити магазини і церкви (з дотриманням соціальної дистанції). Церковні служби, щоправда, поки не поновлюватимуть.

У Греції зафіксовано понад 2,5 тисячі випадків інфікування коронавірусом, що спричиняє хворобу COVID-19. 138 людей померли, 577 одужали (дані Університету імені Джонса Хопкінса).

Нагадаємо, кількість хворих на COVID-19 у всьому світі перевищила три мільйони.