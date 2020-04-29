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У світі від коронавірусу одужали уже більше 900 тисяч людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Станом на 4:32 середи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 217132 особи. У свою чергу, одужали 928543 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 58355 осіб, Італії – 27359 осіб, Іспанії – 23822 і в Франції – 23694. У Китаї загалом – 4637.

Всього у світі 3 115 977 інфікованих.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (1012517), Іспанія (232128), Італія (201505), Франція (169053), Велика Британія (162350), Німеччина (159912), Туреччина (114653) і Росія (93558).

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 9410 випадків COVID-19, з них 239 летальні.

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