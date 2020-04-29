В мире от коронавируса выздоровели уже более 900 тысяч человек

КИЕВ. 29 апреля. УНН. По состоянию на 4:32 среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 217 132 человека. В свою очередь, выздоровели 928 543 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).