В мире от коронавируса выздоровели уже более 900 тысяч человек

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 16952 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 23520 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 34683 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 59903 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 98226 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104621 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130320 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130090 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 175367 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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В мире от коронавируса выздоровели уже более 900 тысяч человек

В мире от коронавируса выздоровели уже более 900 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 17182 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. По состоянию на 4:32 среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 217 132 человека. В свою очередь, выздоровели 928 543 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 58 355 человек, в Италии - 27 359 человек, Испании - 23822 и во Франции - 23694. В Китае в целом - 4637.

Всего в мире 3 115 977 инфицированных.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (1 012 517), Испания (232 128), Италия (201 505), Франция (169 053), Великобритания (162 350), Германия (159 912), Турция (114 653) и Россия (93 558).

Напомним, в Украине зафиксировано 9410 случаев COVID-19, из них 239 летальных.

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