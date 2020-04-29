В мире от коронавируса выздоровели уже более 900 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. По состоянию на 4:32 среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 217 132 человека. В свою очередь, выздоровели 928 543 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 58 355 человек, в Италии - 27 359 человек, Испании - 23822 и во Франции - 23694. В Китае в целом - 4637.
Всего в мире 3 115 977 инфицированных.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (1 012 517), Испания (232 128), Италия (201 505), Франция (169 053), Великобритания (162 350), Германия (159 912), Турция (114 653) и Россия (93 558).
Напомним, в Украине зафиксировано 9410 случаев COVID-19, из них 239 летальных.