Греция ослабит карантин с 4 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Греция шаг за шагом ослаблять карантинные ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. Старт запланирован на 4 мая, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис, передает УНН со ссылкой на DW.
Глава правительства озвучил план отмены карантина в зависимости от эпидемической ситуации.
4 мая в Греции должны открыться парикмахерские, книжные магазины и лавки электроприборов. Люди смогут свободно выходить на улицу. С 11 мая планируют восстановить школьные уроки для выпускных классов гимназий.
Кроме того, в мае в Греции также планируют открыть магазины и церкви (с соблюдением социальной дистанции). Церковные службы, правда, пока не будут возобновлять.
В Греции зафиксировано более 2,5 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, что вызывает болезнь COVID-19. 138 человек умерли, 577 выздоровели (данные Университета имени Джонса Хопкинса).
Напомним, количество больных COVID-19 во всем мире превысило три миллиона.