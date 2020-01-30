Греція планує встановити плавучий бар’єр у морі проти мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Уряд Греції планує встановити плавучий бар'єр, аби завадити мігрантам припливати до грецьких островів. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
"Уряд Греції хоче встановити плавучий бар'єр, щоб завадити мігрантам потрапляти на грецькі острови від узбережжя Туреччини", - йдеться у повідомленні.
Проєкт коштуватиме 500 тисяч євро.
Зростання чисельності мігрантів та біженців, що припливають на острів Лесбос та інші східні грецькі острови, призвело до значного перенаселення тамтешніх таборів біженців.
У зв'язку з цим міністерство оборони Греції запропонувало приватним компаніям протягом трьох місяців взяти участь у проєкті спорудження плавучої огорожі завдовжки 2,7 кілометра. Вона підніматиметься на 50 сантиметрів над водою, на ній планується встановити миготливі ліхтарі.
Нагадаємо, поблизу Марокко у морі врятували понад 200 мігрантів.