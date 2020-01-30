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Греция планирует установить плавучий барьер в море против мигрантов

Киев • УНН

 • 10906 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Правительство Греции планирует установить плавучий барьер, чтобы помешать мигрантам приплывать к греческих островов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Греция планирует установить плавучий барьер в море против мигрантов

"Правительство Греции хочет установить плавучий барьер, чтобы помешать мигрантам попадать на греческие острова от побережья Турции", - говорится в сообщении.

Проект будет стоить 500 000 евро.

Рост численности мигрантов и беженцев, приплывают на остров Лесбос и другие восточные греческие острова, привело к значительному перенаселения местных лагерей беженцев.

В связи с этим министерство обороны Греции предложило частным компаниям в течение трех месяцев принять участие в проектах сооружения плавучей ограждения длиной 2,7 километра. Она будет подниматься на 50 сантиметров над водой, на ней планируется установить мигающие фонари.

Напомним, вблизи Марокко в море спасли более 200 мигрантов.

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