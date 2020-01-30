Греция планирует установить плавучий барьер в море против мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Правительство Греции планирует установить плавучий барьер, чтобы помешать мигрантам приплывать к греческих островов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
"Правительство Греции хочет установить плавучий барьер, чтобы помешать мигрантам попадать на греческие острова от побережья Турции", - говорится в сообщении.
Проект будет стоить 500 000 евро.
Рост численности мигрантов и беженцев, приплывают на остров Лесбос и другие восточные греческие острова, привело к значительному перенаселения местных лагерей беженцев.
В связи с этим министерство обороны Греции предложило частным компаниям в течение трех месяцев принять участие в проектах сооружения плавучей ограждения длиной 2,7 километра. Она будет подниматься на 50 сантиметров над водой, на ней планируется установить мигающие фонари.
Напомним, вблизи Марокко в море спасли более 200 мигрантов.