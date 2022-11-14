Гречка й інші крупи перестали стрімко дорожчати: у НБУ розповіли про ціни на продукти
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Україні за підсумками жовтня сповільнилося зростання цін на гречку та інші крупи, йдеться у повідомленні НБУ щодо інфляції, пише УНН.
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"Зростання вартості борошна, гречки та інших круп сповільнилося під впливом кращих, ніж очікувалося, урожаїв", - вказали у НБУ.
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Сповільнилося й подорожчання овочів, насамперед борщового набору, як вказали у НБУ, "завдяки розширенню пропозиції з центральних та північних областей".
При цьому загалом зростання цін на сирі продукти харчування, за даними НБУ, у жовтні стрімко пришвидшилося (до 47,1% р/р).
Найвагоміший внесок у таку динаміку мало суттєве подорожчання яєць. Це пояснюється знищенням птахофабрик, зростанням виробничих витрат і порушенням технологічних ланцюгів виробництва яєць на початку війни, поточними проблемами з енергопостачанням, а також зменшенням поголів’я курей на вирощуванні в домогосподарств, у тому числі через міграцію населення, вказали у НБУ.
Вищими темпами, за даними Нацбанку, зростали ціни на фрукти, насамперед імпортні, через курсові ефекти, ускладнену логістику та збільшення їх вартості на світових ринках.
Швидше, як зазначається, дорожчала й свинина, "з огляду на обмежену пропозицію живця свиней та перебої з електропостачанням".
Унаслідок підвищення вартості енергоносіїв та повільніших порівняно з минулим роком темпів збору цукрового буряку прискорилося зростання цін на цукор.
Зростання цін на оброблені продовольчі товари також прискорилося - але дещо менше, ніж на сирі - до 27,2% р/р. Так, швидше дорожчали м’ясні продукти, кондитерські вироби, безалкогольні напої та соуси внаслідок збільшення виробничих витрат бізнесу через вищу вартість сировини, енергії та логістики.
Пришвидшилося, за даними СБУ, зростання цін і на сухофрукти, рибні продукти, оливкову та соняшникову олію і похідні останньої (майонези, маргарини, спреди) на тлі подальшого перенесення на ціни зміни курсу гривні. З огляду на суттєве розширення експорту молочної продукції з України збільшилася вартість масла та сирів на внутрішньому ринку.
Нагадаємо
Інфляція в Україні сягнула 26,6%. Яйця за місяць подорожчали більше ніж на половину.