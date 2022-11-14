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Гречка й інші крупи перестали стрімко дорожчати: у НБУ розповіли про ціни на продукти

Гречка й інші крупи перестали стрімко дорожчати: у НБУ розповіли про ціни на продукти

Київ • УНН

 • 345271 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Україні за підсумками жовтня сповільнилося зростання цін на гречку та інші крупи, йдеться у повідомленні НБУ щодо інфляції, пише УНН.

Цитата

"Зростання вартості борошна, гречки та інших круп сповільнилося під впливом кращих, ніж очікувалося, урожаїв", - вказали у НБУ.

Деталі

Сповільнилося й подорожчання овочів, насамперед борщового набору, як вказали у НБУ, "завдяки розширенню пропозиції з центральних та північних областей".

При цьому загалом зростання цін на сирі продукти харчування, за даними НБУ, у жовтні стрімко пришвидшилося (до 47,1% р/р).

Найвагоміший внесок у таку динаміку мало суттєве подорожчання яєць. Це пояснюється знищенням птахофабрик, зростанням виробничих витрат і порушенням технологічних ланцюгів виробництва яєць на початку війни, поточними проблемами з енергопостачанням, а також зменшенням поголів’я курей на вирощуванні в домогосподарств, у тому числі через міграцію населення, вказали у НБУ.

Вищими темпами, за даними Нацбанку, зростали ціни на фрукти, насамперед імпортні, через курсові ефекти, ускладнену логістику та збільшення їх вартості на світових ринках.

Швидше, як зазначається, дорожчала й свинина, "з огляду на обмежену пропозицію живця свиней та перебої з електропостачанням".

Унаслідок підвищення вартості енергоносіїв та повільніших порівняно з минулим роком темпів збору цукрового буряку прискорилося зростання цін на цукор.

Зростання цін на оброблені продовольчі товари також прискорилося - але дещо менше, ніж на сирі - до 27,2% р/р. Так, швидше дорожчали м’ясні продукти, кондитерські вироби, безалкогольні напої та соуси внаслідок збільшення виробничих витрат бізнесу через вищу вартість сировини, енергії та логістики.

Пришвидшилося, за даними СБУ, зростання цін і на сухофрукти, рибні продукти, оливкову та соняшникову олію і похідні останньої (майонези, маргарини, спреди) на тлі подальшого перенесення на ціни зміни курсу гривні. З огляду на суттєве розширення експорту молочної продукції з України збільшилася вартість масла та сирів на внутрішньому ринку.

Нагадаємо

Інфляція в Україні сягнула 26,6%. Яйця за місяць подорожчали більше ніж на половину.

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