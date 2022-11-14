Гречка и другие крупы перестали стремительно дорожать: в НБУ рассказали о ценах на продукты

Цитата

"Рост стоимости муки, гречки и других круп замедлился под влиянием лучших, чем ожидалось, урожаев", - указали в НБУ.

Детали

Замедлилось и подорожание овощей, прежде всего борщового набора, как указали в НБУ, "благодаря расширению предложения из центральных и северных областей".

При этом в целом рост цен на сырые продукты питания, по данным НБУ, в октябре стремительно ускорился (до 47,1% г/г).

Самый весомый вклад в такую ​​динамику имело существенное удорожание яиц. Это объясняется уничтожением птицефабрик, ростом производственных затрат и нарушением технологических цепей производства яиц в начале войны, текущими проблемами с энергоснабжением, а также уменьшением поголовья кур на выращивании у домохозяйств, в том числе из-за миграции населения, указали в НБУ.

Высшими темпами, по данным Нацбанка, росли цены на фрукты, прежде всего импортные, из-за курсовых эффектов, усложненной логистики и увеличения их стоимости на мировых рынках.

Скорее, как отмечается, дорожала и свинина, "учитывая ограниченное предложение живца свиней и перебои с электроснабжением".

В результате повышения стоимости энергоносителей и более медленных по сравнению с прошлым годом темпов сбора сахарной свеклы ускорился рост цен на сахар.

Рост цен на обработанные продовольственные товары также ускорился – но несколько меньше, чем на сырые – до 27,2% г/г. Так, быстрее дорожали мясные продукты, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и соусы вследствие увеличения производственных затрат бизнеса из-за более высокой стоимости сырья, энергии и логистики.

Ускорилось, по данным СБУ, рост цен и на сухофрукты, рыбные продукты, оливковое и подсолнечное масло и производные последнего (майонезы, маргарины, спреды) на фоне дальнейшего переноса на цены изменения курса гривны. Учитывая существенное расширение экспорта молочной продукции из Украины, увеличилась стоимость масла и сыров на внутреннем рынке.

Напомним

Инфляция в Украине достигла 26,6%. Яйца за месяц подорожали больше чем на половину.