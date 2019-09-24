Гранату знайшли у підвалі ратуші у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Сьогодні, 24 вересня, у Львові під час ремонтних робіт у Музеї міста (пл.Ринок, 1) виявлено гранату часів Другої світової війни. Про це пише Гал-інфо з посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, передає УНН.
"Місце виявлення огороджено, виставлено охорону. Подано заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження виявленого боєприпасу", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, після обстеження виявленого об’єкту - за інформацією ДСНС, небезпеки для працівників не має. Працівники мерії повернулись до роботи.