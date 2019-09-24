Гранату нашли в подвале ратуши во Львове

"Место обнаружения ограждено, выставлена охрана. Подана заявка начальнику 2-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Дрогобыч) на изъятие и обезвреживание обнаруженного боеприпаса", - говорится в сообщении.

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Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, после обследования обнаруженного объекта - по информации ГСЧС, опасности для работников нет. Работники мэрии вернулись к работе.