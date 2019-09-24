Гранату нашли в подвале ратуши во Львове

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 50721 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110037 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101924 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109092 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119153 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148000 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148451 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140425 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187296 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116732 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Гранату нашли в подвале ратуши во Львове

Гранату нашли в подвале ратуши во Львове

Киев  •  УНН

 • 11817 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Сегодня, 24 сентября, во Львове во время ремонтных работ в Музее города (пл, 1) обнаружена граната времен Второй мировой войны. Об этом пишет Гал-инфо со ссылкой на управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС, передает УНН.

"Место обнаружения ограждено, выставлена охрана. Подана заявка начальнику 2-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Дрогобыч) на изъятие и обезвреживание обнаруженного боеприпаса", - говорится в сообщении.

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Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, после обследования обнаруженного объекта - по информации ГСЧС, опасности для работников нет. Работники мэрии вернулись к работе.

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