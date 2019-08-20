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ГПУ: суд заочно взяв Клименка під арешт

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Колишньому міністру доходів і зборів України Олександру Клименку, щодо якого ще у квітні 2017 року завершено спеціальне досудове розслідування, суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ.

У ГПУ вказали, що Головною військовою прокуратурою ГПУ ще 21 квітня 2017 року завершено заочне досудове розслідування кримінального провадження за підозрою колишнього голови Державної податкової служби України (міністра доходів і зборів України) Олександра Клименка у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Вказана особа, як зазначається, підозрюється в участі у скоєнні злочинною організацією особливо тяжкого злочину проти державної власності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах, та злочину невеликої тяжкості у сфері службової діяльності.

Розслідуванням встановлено, що колишній міністр доходів і зборів України у період 2012-2013 років, перебуваючи у складі очолюваної Віктором Януковичем злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн, тобто в особливо великому розмірі, шляхом незаконного відшкодування з Державного бюджету України ПДВ на рахунки 3 фіктивних підприємств.

На теперішній час триває процес ознайомлення сторони захисту підозрюваного з матеріалами кримінального провадження, повідомили у Генпрокуратурі.

"Головною військовою прокуратурою неодноразово подавались до суду клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і 19.08.2019 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва задоволено клопотання прокурора та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зазначили у ГПУ.

Як вказали у Генпрокуратурі, "з метою затягування та зриву судового процесу адвокати підозрюваного вкотре самоусунулись від захисту підозрюваного та жодного разу не з’явились у судове засідання для захисту інтересів свого клієнта".

"З метою дотримання прав підозрюваного і як того вимагає КПК України, судом залучений адвокат з центру надання безоплатної вторинної правової допомоги", - додали у ГПУ.

Нагадаємо, у червні суд розпочав засідання у справі "податкових майданчиків" Клименка.

Українські Національні Новини

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