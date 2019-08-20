ГПУ: суд заочно взяв Клименка під арешт

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Колишньому міністру доходів і зборів України Олександру Клименку, щодо якого ще у квітні 2017 року завершено спеціальне досудове розслідування, суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ.