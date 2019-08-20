ГПУ: суд заочно взял Клименко под арест

В ГПУ отметили, что Главной военной прокуратурой ГПУ еще 21 апреля 2017 года завершено заочное досудебное расследование уголовного производства по подозрению бывшего председателя Государственной налоговой службы Украины (министра доходов и сборов Украины) Александра Клименко в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Указанное лицо, как сказано, подозревается в участии в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, причинившего тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах, и преступления небольшой тяжести в сфере служебной деятельности.

Расследованием установлено, что бывший министр доходов и сборов Украины в период 2012-2013 годов, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере путем незаконного возмещения из Государственного бюджета Украины НДС на счета 3 фиктивных предприятий.

В настоящее время идет процесс ознакомления стороны защиты подозреваемого с материалами уголовного производства, сообщили в Генпрокуратуре.

"Главной военной прокуратурой неоднократно подавались в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и 19.08.2019 следственным судьей Печерского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство прокурора и избрано подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в ГПУ.

Как указали в Генпрокуратуре, "с целью затягивания и срыва судебного процесса адвокаты подозреваемого в очередной раз самоустранились от защиты подозреваемого и ни разу не появились в судебное заседание для защиты интересов своего клиента".

"С целью соблюдения прав подозреваемого и как того требует УПК Украины, судом привлечен адвокат из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи", - добавили в ГПУ.

Напомним, в июне суд начал заседание по делу "налоговых площадок" Клименко.