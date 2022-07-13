Говорять українською та перевдягнуті в форму ЗСУ: окупанти на Луганщині посилили роботу ДРГ кількісно та якісно

Цитата

«Не тільки кількістю, але і якістю. Якщо раніше просто відправляли якусь звичайну армійську розвідку, «вагнерівці» відправляли, то зараз вже й відправляють еліту. В них еліта – це «Ліга». Вони перевдягнуті в українську військову форму й вони намагаються навіть робити певні речі, наприклад зайти на блок-пост. Не просто на передовій», - розповів Гайдай.

На уточнююче запитання чи це найманці, Гайдай відповів: «Звісно. Раніше ми всі вважали, що «вагнерівці» – це просто приватна військова компанія, якась еліта російських військ, єдине, що приватна, то зараз до лав «вагнерівці» набирають кращих з гірших, а «Ліга» - це дійсно дуже підготовлені військові з якими потрібно бути на сторожі».

Гайдай додав, що вони говорять українською.

Доповнення

Гайдай повідомляв, що на Луганщині ситуація більш-менш стабільна. Окупанти не наважуються йти в наступ.

Протягом минулої доби, 12 липня російські окупанти 13 разів обстрілювали Луганську область з артилерії.