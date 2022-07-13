Говорят по-украински и переодеты в форму ВСУ: оккупанты в Луганской области усилили работу ДРГ количественно и качественно
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Российские оккупанты в Луганской области усилили работу своих ДРГ количественно и качественно. На блок-посты выходят наемники из «Лиги», которые говорят по-украински и переодеты в украинскую военную форму. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует УНН.
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«Не только количеством, но и качеством. Если раньше просто отправляли какую-нибудь обычную армейскую разведку, «вагнеровцы» отправляли, то сейчас уже и отправляют элиту. В них элита – это «Лига». Они переодеты в украинскую военную форму и пытаются даже делать определенные вещи, например зайти на блок-пост. Не просто на передовой», – рассказал Гайдай.
На уточняющий вопрос наемники ли это, Гайдай ответил: «Конечно. Раньше мы все считали, что «вагнеровцы» – это просто частная военная компания, некая элита российских войск, единственное, что частная, то сейчас в ряды «вагнеровцы» набирают лучших из худших, а «Лига» – это действительно очень подготовленные военные с которыми нужно быть на страже».
Гайдай добавил, что они говорят по-украински.
Дополнение
Гайдай сообщал, что в Луганской области ситуация более или менее стабильная. Оккупанты не решаются идти в наступление.
За прошедшие сутки, 12 июля российские оккупанты 13 раз обстреливали Луганскую область из артиллерии.