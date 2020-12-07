Готові придбати медобладнання і навчити медиків: Кличко про вакцинацію від COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. За необхідністю, Київ готовий придбати додаткове обладнання та провести навчання для медпрацівників щодо вакцинації від COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Вакцину від коронавірусу (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) замовив і уряд України. Інформації щодо того, коли вона надійде і в якій кількості ми поки що, на жаль, не маємо. Але готуємось до цього. Зазначу, що в столиці є спеціалізоване комунальне підприємство, що може забезпечити логістику, транспортування та зберігання вакцини, а медзаклади - саму процедуру вакцинації. У столичних медзакладах первинної ланки працюють кабінети щеплень з медперсоналом та обладнанням для зберігання вакцин. За необхідністю, місто готове придбати додаткове обладнання та провести навчання для медпрацівників щодо вакцинації. Тож коли вакцина з’явиться в Україні - столиця буде готова одразу почати вакцинацію”, - сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи для отримання Україною вакцин від коронавірусу від ініціативи COVAX. Очікується отримання вакцини наприкінці першого кварталу 2021 року.

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