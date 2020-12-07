Готовы приобрести оборудование и научить медиков: Кличко о вакцинации от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. При необходимости, Киев готов приобрести дополнительное оборудование и провести обучение для медработников по вакцинации от COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Вакцину от коронавируса (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) заказало и правительство Украины. Информации о том, когда она поступит и в каком количестве мы пока, к сожалению, не имеем. Но готовимся к этому. Отмечу, что в столице есть специализированное коммунальное предприятие, которое может обеспечить логистику, транспортировку и хранение вакцины, а медучреждения - самую процедуру вакцинации. В столичных медучреждениях первичного звена работают кабинеты прививок с медперсоналом и оборудованием для хранения вакцин. При необходимости, город готов приобрести дополнительное оборудование и провести обучение для медработников по вакцинации. Поэтому когда вакцина появится в Украине - столица будет готова сразу начать вакцинацию", - сказал Виталий Кличко.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы для получения Украиной вакцин от коронавируса от инициативы COVAX. Ожидается получение вакцины в конце первого квартала 2021 года.