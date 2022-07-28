Горілка, балалайка та КАМАЗ: колишній російський гонщик Формули-1 вирішив пересісти з боліда на вантажівку

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«У мене є бажання спробувати свої сили за вантажівкою, «Камаз К5». Якщо покличуть — пересяду», - повідомив він.

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Микиту Мазепіна виключили з команди Haas після того, як на його батька Дмитра Мазепіна наклали персональні санкції.

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Він потрапив у список як публічна постать, яка не відмовилася від зв'язку з “Уралкалієм” — компанією його батька, яка виступила спонсором команди “Haas”.

У той час, коли Мазепін-молодший ще брав участь у гонках Формули-1, його батько - російський олігарх Мазепін погрожував керівництву команди “Формули-1” позбавити їх фінансування через невдачі сина, який майже весь час програвав на гоночній трасі.

Сам Микита своєї провини у невдачах не бачив і звинувачував у всьому команду та свій автомобіль, постійно просив його замінити. Старший Мазепін був незадоволений результатами сина, проте теж не бачив у цьому його вини. В одній із розмов із тренером Дмитро Мазепін пригрозив позбавити команду фінансування, якщо ситуація не виправиться.