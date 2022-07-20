Глава Haas назвал уход из команды Мазепина плюсом для Мика Шумахера

Детали

В прошлом сезоне Мазепин был партнером Шумахера по Haas, однако с ним разорвали контракт после вторжения россии в Украину. В начале марта перед стартом нынешнего сезона его сменил Кевин Магнуссен.

Цитата

"Это лучшее, что могло с ним случиться. Он был очень счастлив, когда я сказал ему, что мы подписали контракт с Кевином, потому что Кевин очень любит сотрудничество. Он заботится о нем, пытается помочь ему, когда может, и не пытается с ним бороться. Мику очень повезло, что у него есть такой товарищ по команде как Кевин. Он может учиться у него как у человека, как у водителя, глядя на его данные. Мик в гораздо лучшем положении, чем в прошлом году (когда напарником Шумахера был Мазепин - ред.)", - сказал Штайнер.

Отметим, что отношения Шумахера и Мазепина были довольно напряженными. Об этом говорилось в документальном фильме от Netflix “Формула-1”: гонять, чтобы выжить”. В отличие от Шумахера, Мазепин не мог показать достойный результат на трассе и постоянно уступал коллеге. Помимо этого, болид сына олигарха неоднократно выносило с трассы. Сам пилот своей вины в неудачах не видел и обвинял во всем команду. Говорил, что болид Шумахера лучше и просил заменить свой автомобиль. Однако в команде заявляли, что оба пилота находятся в равных условиях.

Напомним

Никита Мазепин стал пилотом Haas, кода команду начал спонсировать “Уралкалий”, возглавляемый его отцом - олигархом Дмитрием Мазепиным.

Из-за неудач Мазепина-младшего на трассе олигарх угрожал руководству команды лишить их финансирования.