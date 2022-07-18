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Олигарх Мазепин угрожал команде “Формулы-1” лишить их финансирования из-за провалов своего сына-гонщика

Олигарх Мазепин угрожал команде “Формулы-1” лишить их финансирования из-за провалов своего сына-гонщика

Киев • УНН

 • 576662 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Российский олигарх Дмитрий Мазепин угрожал руководству команды “Формулы-1” лишить их финансирования из-за неудач его сына Никиты на гоночной трассе. Об этом говорится в документальном фильме от Netflix “Формула-1”: гонять, чтобы выжить”, передает УНН.

Детали

В 2021 году титульным спонсором команды “Хаас” стало предприятие “Уралкалий”, возглавляемое Мазепиным. В рамках спонсорского соглашения место одного из пилотов команды занял сын российского олигарха Никита. Тогда же в команду приняли ещё одного молодого гонщика - Мика Шумахера. Как отмечают создатели фильма, до этого в “Хаас” не брали новичков.

В отличие от Шумахера, Мазепин-младший не мог показать достойный результат на трассе и постоянно уступал коллеге. Помимо этого, болид сына олигарха неоднократно выносило с трассы. Тренеры команды называли Мазепина “ходячей катастрофой” и признавали, что “Хаас” разорится на авариях Никиты”.

Сам пилот своей вины в неудачах не видел и обвинял во всем команду и свой автомобиль, постоянно просил его заменить. Старший Мазепин был недоволен результатами сына, однако тоже не видел в этом его вины. В одном из разговоров с тренером Дмитрий Мазепин пригрозил лишить команду финансирования, если ситуация не исправится.

Цитата

“Если ничего не изменится, я пришлю официальное письмо о прекращении финансирования гонок. Будут огромные проблемы с деньгами. Может это ускорит процесс. Потому что мы устали терпеть ваше “старайся лучше”, “попробуй ещё раз”. Если “Уралкалий” уйдет, гонок не будет. Меняйте болиды”, - заявлял Мазепин.

Отметим, что давление Мазепина на команду чувствовалось сразу после того, как “Уралкалий” стал её спонсором: фирменными цветами “Хаас” стал российский триколор.

Напомним

Ранее сына Дмитрия Мазепина Никиту высадили из болида и тот потерял место в гоночной команде “Формулы-1” “Хаас”, попав в список санкций ЕС.

Он попал в список как публичная фигура, которая не отказалась от связи с “Уралкалием”. По мнению политического эксперта Владимира Цыбулько, попадание детей российских политиков и олигархов под санкции — оправданный шаг, так как “в случае с рф, дети и родители — это подельники в хищении государственных средств.

Добавим

Как сообщало Daily Mail, в апреле месяце у Никиты Мазепина арестовали виллу на острове Сардиния.

Стоимость арестованных активов составила около 105 миллионов евро. Вилла под названием Rocky Ram была куплена в 2012 году у редактора итальянской газеты. Известно, что из роскошных садов, окружающих виллу, открывается вид на Средиземное море, а на территории имеются скульптуры, фонтаны и бассейн.

В финансовой полиции сообщили, что имущество было оформлено на имя 23-летнего Никиты Мазепина и его отца — Дмитрия Мазепина.

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